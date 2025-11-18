NewsCalcioRassegna Stampa

Antonio riparte – “CONTE A MILLE”. Poche parole e lavoro duro. Possibile un confronto con il gruppo al completo

Un giorno di ordinario Napoli

 

L’allenatore in campo ieri a Castel Volturno per guidare la squadra: poche parole e lavoro duro verso l’Atalanta. Conte è tornato: normalità e fatica dopo il permesso.

 

Scusate, cos’è successo? Chi s’aspettava storie da romanzo degne del cavalluccio rosso di Bellavista s’è dovuto accontentare della normalità del lavoro senza chiacchiere, ramanzine e musi lunghi. Benedetta normalità: è l’unica cosa di cui il Napoli aveva bisogno otto giorni dopo il crollo emotivo e tecnico di Bologna e a un passo dall’inizio di un ciclo a dir poco tremendo. E così, dopo i tre allenamenti con il vice Stellini per il permesso concordato con il club, ieri a Castel Volturno è tornato Antonio Conte. L’allenatore è con la squadra: pausa finita, di nuovo al comando, di nuovo in campo con i reduci del gruppo non coinvolti nelle storie delle nazionali, o nella storiaccia degli infortuni, per il primo allenamento della settimana che culminerà nella sfida di sabato con l’Atalanta al Maradona. Una seduta molto intensa, fatica e sudore. Normalità, appunto.

 

