Al Napoli basterà tornare ad essere più squadra di qualsiasi altra, la storia insegna

Il Napoli dovrà ricominciare a vincere, ma soprattutto riprendere ad essere squadra più di ogni altra. Il Corriere dello Sport scrive: “Parallelamente, squadra e allenatore dovranno risolvere gli equivoci e le criticità sottolineate dal discorso di Conte: la vittoria è sempre la panacea di tutti i mali sportivi, ma la strada maestra deve essere ispirata dall’armonia e dalla compattezza. Il Napoli, del resto, ha vinto l’ultimo scudetto perché è stato più squadra di qualsiasi altra e come una squadra vera superava ostacoli altissimi (tipo Kvara) e avversari più forti e attrezzati: non resta che voltarsi indietro e imparare dalla propria storia”.

