UFFICIALE – Da oggi le promozioni di Napoli/Qarabag

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS QARABAG

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS QARABAG

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore dalle ore 12:00 di lunedì 17 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family: