Tomaselli: “Azzurri, girone da incubo: difesa da rifare e qualificazione appesa ai singoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Paolo Tomaselli: “L’Italia è partita male nel girone e ha finito male. La sensazione è che la Norvegia sia stata a tratti inviolabile, e probabilmente è una delle nazionali più in forma. Eppure questa squadra non è neanche andata agli ultimi Europei. Hanno avuto due partite di vantaggio e una serie di circostanze vantaggiose. Nel primo tempo hanno giocato poco, l’Italia si è illusa. Poi nel secondo tempo gli azzurri sono calati e il risultato è stato pesante. Bisogna ripartire dalla fase difensiva che va un po’ rivista. Gattuso è arrivato con la qualificazione ormai già compromessa. Ha portato un po’ di aria fresca dopo la gestione di Spalletti. L’Italia ha gli strumenti per qualificarsi, ma molto dipenderà anche da come stanno i singoli”.

