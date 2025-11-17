Adnkronos News

Stromboli, trabocco e flusso lavico sulla Sciara del Fuoco

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Da oggi, lunedì 17 novembre, è in corso un trabocco lavico dall’area craterica Nord dello Stromboli che sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della Sciara del Fuoco. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che il trabocco è accompagnato da “una continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica Nord”. All’area craterica sud sta continuando l’attività esplosiva. 

Factory della Comunicazione

“Dal punto di vista sismico – spiegano dall’Ingv – il tremore vulcanico non mostra variazioni significative oscillando all’interno della fascia dei valori medi. Non si evidenziano esplosioni di particolare ampiezza e la frequenza di accadimento è invariata nelle ultime ore. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Forum risk management, il presidente Giannotti: “10-15% di partecipanti in…

Adnkronos News

Rifiuti: studio, sistema non copre costi fine vita pannelli fotovoltaici non…

Adnkronos News

Ascolti tv, trionfa sport Rai con Sinner e Nazionale calcio

Adnkronos News

Venezuela, Trump apre al dialogo: “Potremmo parlare con Maduro”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.