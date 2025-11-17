Stromboli, trabocco e flusso lavico sulla Sciara del Fuoco

(Adnkronos) – Da oggi, lunedì 17 novembre, è in corso un trabocco lavico dall’area craterica Nord dello Stromboli che sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della Sciara del Fuoco. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che il trabocco è accompagnato da “una continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica Nord”. All’area craterica sud sta continuando l’attività esplosiva.

“Dal punto di vista sismico – spiegano dall’Ingv – il tremore vulcanico non mostra variazioni significative oscillando all’interno della fascia dei valori medi. Non si evidenziano esplosioni di particolare ampiezza e la frequenza di accadimento è invariata nelle ultime ore. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative”.

