Sospiro di sollievo Napoli e Danimarca, Hoylund in campo contro Mct

Un’assenza quasi di prudenza, una precauzione, per averlo fresco e pronto domani contro la Scozia. Il ct della Danimarca, Brian Riemer, ha così motivato il forfait di Rasmus Hojlund per la partita pareggiata sabato contro la Bielorussia. Attacco influenzale per l’attaccante del Napoli, nulla di grave e rientro probabile già per la sfida di domani a Glasgow. Una partita importantissima per blindare il primo posto nel Gruppo C e volare così in America per il prossimo Mondiale. Grande attesa per l’incrocio speciale con McTominay, compagno al Napoli (e allo United due anni fa) ma a breve rivale. Le due squadre prima di sabato erano entrambe prime a 10 punti con la Danimarca avanti per la differenza reti (11-5). Ora sono i danesi avanti di un punto dopo il 2-2 con la Bielorussia e il ko per 3-2 in Grecia della Scozia. La nazionale di McT avrà solo la vittoria a disposizione per il sorpasso. Alla Danimarca invece basterà non perdere per strappare il pass Mondiale ad Hampden Park. Fonte: CdS

