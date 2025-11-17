“Solo Conte può rimettere a posto il Napoli. Infortuni? Parole ADL poco condivisibili, ecco perché”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Salite sulla giostra, Alberto Polverosi (Corriere dello Sport) si è soffermato anche sul Napoli, atteso dalla sfida all’Atalanta.

“Solo Conte può rimettere a posto il Napoli, nessun altro allenatore italiano ha la sua ossessione. Quando dice di non voler accompagnare il morto, è brutto, ma lui lo può dire perché quello è Conte. Non lo vedrete sorridere, è l’opposto di Ancelotti, di Ranieri, è uno che si macera dentro e a volte va in sofferenza. Il Napoli ha delle difficoltà, non c’è dubbio e gli infortuni sono i più preoccupanti perché sono tanti e vistosi. Anguissa e Rrahmani è vero che si sono infortunati in Nazionale, ma in che condizione sono arrivati? Ecco perché non condivido le parole di De Laurentiis“.