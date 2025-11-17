NewsCalcioChampions League

Smaltita la sosta, per il Napoli avrà inizio un ciclo di ferro: tutte le gare in programma

By Riccardo Cerino
0

Ultimi scampoli di nazionali prima del ritorno in campo. E per il Napoli – già falcidiato da numerosi infortuni e reduce da un momento d’appannamento culminato col ko di Bologna – si farà ulteriormente sul serio, dal momento che gli azzurri saranno protagonisti di un ciclo di ferro almeno fino alla fine di gennaio 2026: a Serie A e Champions League, pronte ad entrare a tutti gli effetti nel vivo, si affiancheranno gli impegni di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Ecco il calendario completo nel dettaglio:

Napoli-Atalanta, sabato 22/11 ore 20.45

Napoli-Qarabag, martedì 25/11 ore 21.00

Roma-Napoli, domenica 30/11 ore 20.45

Napoli-Cagliari (Coppa Italia), mercoledì 03/12 ore 18.00

Napoli-Juventus, domenica 07/12 ore 20.45

Benfica-Napoli, mercoledì 10/12 ore 21.00

Udinese-Napoli, domenica 14/12 ore 15.00

Napoli-Milan (Supercoppa Italiana), giovedì 18/12 ore 20.00 (a Riad)

Eventuale finale (Supercoppa Italiana), lunedì 22/12 ore 20.00 (a Riad)

Cremonese-Napoli, domenica 28/12 ore 15.00

Lazio-Napoli, domenica 04/01/2026 ore 12.30

Napoli-Verona, mercoledì 07/01/2026 ore 18.30

Inter-Napoli, domenica 11/01/2026 ore 20.45

Napoli-Parma, mercoledì 14/01/2026 ore 18.30

Napoli-Sassuolo, sabato 17/01/2026 ore 18.00

Copenhagen-Napoli, martedì 20/01/2026 ore 21.00

Juventus-Napoli, domenica 25/01/2026 ore 18.00

Napoli-Chelsea, mercoledì 28/01/2026 ore 21.00

Napoli-Fiorentina, domenica 01/02/2026 (data e orario da definire)

