Adnkronos News

Sinner, la famiglia si… ‘allarga’. Anche il cane Snoopy festeggia il trionfo alle Atp Finals

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si è goduto la festa per la vittoria delle Atp Finals in compagnia. Dopo il trionfo a Torino contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha abbracciato il suo angolo. Dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill al resto dello staff, fino alla compagna Laila Hasanovic. La modella danese è stata la prima a ricevere l’abbraccio del fuoriclasse azzurro al termine del match e subito dopo la premiazione si è avvicinata a lui con una sorpresa. Quale? Il cane Snoopy, entrato in campo per vedere da vicino la coppa delle Atp Finals e partecipare anche lui alla festa. 

Factory della Comunicazione

Sinner ha quindi accarezzato il cucciolo, concedendosi poi anche a lui per le foto di rito con la coppa. Un momento divertente nel corso della premiazione.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Legionella, a Milano sospetto focolaio: 11 casi con 1 morto in zona San Siro

Adnkronos News

Kessler, le gemelle del ‘Da-da-un-pa’ dalle gambe lunghe che incantarono…

Adnkronos News

Roma, 27enne precipitato da b&b. Il legale della famiglia: “Escludiamo…

Adnkronos News

Trattore precipita in un burrone, due morti e un ferito nel Crotonese

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.