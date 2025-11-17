NewsCalcioNapoli

Sabatini: ”Conte fa bene a staccarsi”

Le parole dell'ex ds

By Lorenzo Capobianco
0

Walter Sabatini, ex dirigente, a Repubblica spiega il proprio punto di vista sulla pausa di riflessione presa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, che tornerà a oggi ad allenare il gruppo: “Onestamente non mi pare così sorprendente questa scelta. Avrà accumulato molta tensione e qualche giorno per staccare la spina è sicuramente necessario. Mi pare un percorso condiviso con la società. Non ci vedo nulla di strano. In questo momento c’è grande pressione a Napoli. Ne vedo tanta per la mancanza di risultati. Non è mai facile gestire un post scudetto. Probabilmente si pensava di poterlo rivincere facilmente. Ma non è così. Conte lo sa bene e lo ha ripetuto spesso negli ultimi mesi. Riconfermarsi è sempre più difficile e il Napoli sta vivendo questa dinamica

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Maradona Jr: ”Insigne giocherebbe titolare nel Napoli di oggi”

News

Ordine: ”Norvegia specchio della realtà”

News

Caressa: “Conte torna a Castel Volturno, pausa utile per ritrovare il rapporto con lo…

News

Piantanida: “Situazione complicata per Conte al Napoli, futuro in bilico”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.