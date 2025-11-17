Sabatini: ”Conte fa bene a staccarsi”

Walter Sabatini, ex dirigente, a Repubblica spiega il proprio punto di vista sulla pausa di riflessione presa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, che tornerà a oggi ad allenare il gruppo: “Onestamente non mi pare così sorprendente questa scelta. Avrà accumulato molta tensione e qualche giorno per staccare la spina è sicuramente necessario. Mi pare un percorso condiviso con la società. Non ci vedo nulla di strano. In questo momento c’è grande pressione a Napoli. Ne vedo tanta per la mancanza di risultati. Non è mai facile gestire un post scudetto. Probabilmente si pensava di poterlo rivincere facilmente. Ma non è così. Conte lo sa bene e lo ha ripetuto spesso negli ultimi mesi. Riconfermarsi è sempre più difficile e il Napoli sta vivendo questa dinamica“

