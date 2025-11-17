Adnkronos News

Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova a darsi fuoco: ricoverata al Grassi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una donna di 60 anni di origine egiziana si è cosparsa di alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. E’ accaduto alle 14.45 di oggi a Ostia, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti del distretto Lido. La donna è stata poi portata in codice rosso psichiatrico all’ospedale G. B. Grassi di Ostia.  

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Carlo Verdone sindaco di Roma, la giornata finisce con la Lupa Capitolina

Adnkronos News

Al Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della…

Adnkronos News

Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data della loro morte”: la…

Adnkronos News

Farmaci, Olivotto (UniFi): “Mavacamten riduce ostruzione cardiomiopatia…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.