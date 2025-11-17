Ordine: ”Norvegia specchio della realtà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “L’Italia deve ringraziare la Norvegia, perché ci ha fatto la fotografia della realtà. C’è una differenza che riguarda fisicità, velocità e intensità. Cose che l’Italia non ha avuto. È come paragone il cemento armato con il compensato. L’esultanza della Norvegia è comprensibile, seppur in casa nostra: non andavano al Mondiale da 27 anni. Questa settimana penso sia servita a Conte per capire delle cose. Lui è un maniacale, fa del lavoro duro un credo assoluto. Però credo che oltre all’ossessione per il successo debba esserci anche accettare la sconfitta. Lui la ricaccia indietro, e questo non fa bene. Conte che molla? Ha fatto dei passi indietro solo alla fine della stagione. Un passo indietro a stagione in corso l’ha fatto solo al Tottenham, quando c’erano due gravi vicende umane che lo riguardavo. Mi auguro che dinanzi all’insuccesso non ci sia un passo indietro”.

Factory della Comunicazione