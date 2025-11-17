NAPOLI RITIRO CASTEL DI SANGRO NELLA FOTO: Kevin De Bruyne FOTO MOSCA
Napoli: dopo la sfuriata di Conte e le parole di Adl si rivede la luce

By Emanuele Arinelli
C’è un filo di luce in questo microcosmo che ha attraversato una settimana difficile dopo la sfuriata di Antonio Conte e s’è aggrappata alle parole di De Laurentiis (“tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna certi uomini”), s’è sentita un po’ scuotere da venticelli chissà quanto calunniosi su presunte intenzioni e reali movimenti sotterranei, e poi ha scoperto ch’è finita, inspirando e respirando.

Factory della Comunicazione

C’è una missione in questo Napoli che, secondo quanto riportato dalla gazzetta, deve fronteggiare una situazione insolita, dall’alto di un terzo posto a due punti dal primo in campionato e con la qualificazione ai play-off di Champions League che non è utopia.

 

Ciò vuol dire lasciare che il rientro di Conte appartenga alla naturale routine d’una squadra di calcio che riappare in sé dopo un week-end di vacanza: ci sarà, e come sempre, Giovanni Manna, il direttore sportivo, e non ha in agenda spostamenti irrituali Aurelio De Laurentiis.

I tre hanno chiaramente dialogato a lungo per analizzare le difficoltà di una squadra, che ha smesso di segnare nelle ultime tre partite e dunque di vincere.

