“Napoli, Conte confida nel suo lavoro e ritiene infortuni incidenti di percorso! Senza di lui lo scudetto…”

By Riccardo Cerino
Guido Trombetti, accademico, ha parlato ai microfoni di Un Calcio alla Radio del Napoli, che dopo la sosta affronterà l’Atalanta al Maradona (sabato ore 20.45).

Il Napoli esce acciaccato da una settimana difficile. Mi raccontano di una situazione allarmante per i tanti infortuni, con i giocatori preoccupati. I calciatori si lamentano per i troppi carichi di lavoro di Conte, definiti asfissianti. Da qui il timore degli infortuni. Questo dovrebbe essere il problema da risolvere. A quanto pare l’allenatore confida al 100% nei suoi metodi di lavoro e nel suo staff, ritenendo gli infortuni solo un incidente di percorso. Da qui l’esplosione dopo il Bologna e il duro attacco ai giocatori. Con loro si è lasciato male, ma Conte è fatto così. Bisogna accettare come si suol dire il “pacchetto” completo. È bene ricordare che lo scudetto senza di lui non sarebbe arrivato. Io sono speranzoso e ottimista, e vorrei ripartire dal ritorno di Lukaku, che può aiutare moltissimo. Confido in Manna e Oriali e nel loro equilibrio”.

