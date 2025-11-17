Adnkronos News

Morte le gemelle Ellen e Alice Kessler. Bild: “Hanno scelto suicidio assistito”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni, che si sono spente a Gruenwald, nell’area di Monaco. “Non volevano più vivere”, si legge nell’edizione online. Secondo informazioni fornite dalla polizia, le due gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. 

Factory della Comunicazione

Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. 

Bild ricorda che, nell’aprile 2024, le gemelle – proprio al giornale – avevano espresso la volontà di essere sepolte insieme. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Malattie rare, il Libro bianco storie di vita con Egpa coinvolge pazienti e…

Adnkronos News

Roma, nel giorno da sindaco di Verdone uomo minaccia di gettarsi dalla rupe Tarpea

Adnkronos News

Lucarelli e la precisazione: “Da Fedez cause per 150.000 euro, ma non per il…

Adnkronos News

Sinner batte Alcaraz alle Atp Finals, ma con Carlos finisce… in parità. Il dato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.