Mondillo: “Napoli? Conte deve chiudersi nello spogliatoio e guardare in faccia ai calciatori”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Fanpage Ilaria Mondillo: “Non sempre gli agenti dei calciatori sono disponibili a parlare, ancor di più di questioni che escono un po’ dagli schemi. Federico Pastorello è stato molto disponibile ed è stata una bella chiacchierata. Era a Napoli per incontrare il suo assistito Alex Meret. Ha raccontato cose significative, ad esempio l’esperienza con Era e su come sia maniacale Antonio Conte. Si è soffermato anche su Lukaku e la sua voglia di tornare prima possibile. Fosse per lui tornerebbe già con l’Atalanta, ma chiaramente bisognerà aspettare. Sarebbe bello proseguire sentendo i procuratori, personaggi che spesso vengono additati come il male del calcio, ma che fanno gli interessi dei loro assistiti. Ci piacerebbe fare un racconto realistico ed empatico. Napoli? Conte deve chiudersi nello spogliatoio e guardare in faccia ai calciatori. È fondamentale che nessuno pensi solo ai propri interessi”.

Factory della Comunicazione