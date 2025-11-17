NewsRadio e Tv

Mercoledì 21 novembre a Radio Ibr Scampia e su Spotify “Dentro la mente dell’ atleta”. Puntata sul calcio

By Giuseppe Sacco
La prima puntata mercoledì 19 novembre 2025

 

Sono Nicola Bonfiglio, Mental Coach specializzato nello sviluppo delle soft skills, nel coaching sportivo e nella top performance. Lavoro con atleti di alto livello, manager e team aziendali per migliorare focus, resilienza, leadership e collaborazione, aiutandoli a trasformare il potenziale in risultati concreti nello sport, nel business e nella vita privata.
In questo primo episodio parleremo di quanto sia importante allenare la mente, gestire emozioni e pressioni e trasformare gli errori in opportunità. In questi Podcast condividerò esempi pratici e strategie che utilizzo con calciatori top per migliorare concentrazione, motivazione e performance, sia in campo che nella vita quotidiana.

Su Spotify alle ore 9,00 del 21 novembre

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia il 21 novembre alle ore 13.00 (Alcuni minuti dopo GR) in replica alle 20,00 (Alcuni minuti dopo GR)

