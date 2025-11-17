NewsCalcioRassegna Stampa

Lukaku, l’importanza del suo ritorno per i compagni

By Emilia Verde
Il Napoli potrebbe ritrovare il suo attaccante, Romelu Luaku, prima di quanto previsto, in quanto sta continuando a lavorare senza sosta. Il Corriere dello Sport scrive: “Un ritorno atteso e importante, il suo, trattandosi di un vero e proprio leader oltre che un riferimento, in campo e nello spogliatoio. Lukaku è fermo dal 14 agosto, data dell’infortunio in amichevole contro l’Olympiacos. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, questo l’esito degli esami. Operazione? No, terapia conservativa con i primi mesi in Belgio e, da qualche settimana, il lavoro in Italia, a Castel Volturno. A pochi passi dai compagni che non vedono l’ora di poterlo riaccogliere in gruppo”.

