L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l’appello dei preti sposati al Vaticano

(Adnkronos) – I preti sposati plaudono alla scelta di don Luca Favarin che ha trovato l’amore e ora sogna un figlio: “Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio”, ha detto Luca Favarin, sacerdote padovano uscito dalla Chiesa ormai tre anni fa, raccontando la nuova fase della sua vita lontana dall’abito talare con una relazione sentimentale. Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati don Favarin “ha intrapreso in trasparenza una nuova scelta di vita. Ha fatto bene a tenere lontana dai riflettori la nuova compagna”.

Factory della Comunicazione

Per i preti sposati italiani “l’amore e l’altare sono conciliabili. Il legame con Dio resta, anche se il rapporto con l’istituzione ecclesiastica è ostacolato da una normativa canonica che tiene lontani i preti sposati dal ministero sacerdotale”. Da qui il nuovo appello: “La Chiesa e i vertici vaticani dovrebbero al più presto riaccogliere nella Chiesa reti sposati con le loro famiglie. Sono una grande ricchezza”.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)