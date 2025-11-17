NewsCalcioRassegna Stampa

Lady Hoylund sugli spalti a Cercola per il Napoli Women vincente sull’Inter

Durante questa sosta per le nazionali, a rubare la scena fuori dal grande calcio è stata una presenza inattesa sugli spalti dello Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Laura, fidanzata di Rasmus Hojlund, ha infatti seguito dal vivo il match di Serie A femminile tra Napoli e Inter, terminato 1-0 grazie alla rete di Nielsen nel finale.

Hojlund, la fidanzata a Cercola per la Serie A Women

Laura ha condiviso una foto del campo nelle sue storie su Instagram, taggando il luogo e contribuendo così a dare visibilità al movimento femminile azzurro e al calcio campano.  Fonte: Il Mattino

