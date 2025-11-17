CalcioNapoliNews

Infortuni Serie A – Il Napoli, purtroppo, batte tutti

By Gabriella Calabrese
La questione infortuni, in casa Napoli, fa parlare ed interrogare da diverse settimane. L’infermeria azzurra è sempre piena e fatica a svuotarsi. Oggi, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus evidenziando la situazione dopo l’undicesima giornata di campionato della stagione in corso e quella precedente. Il dato relativo al Napoli desta subito interesse. Nella scorsa stagione furono appena 8 le partite saltate dagli azzurri per problemi muscolari, mentre in questa stagione sono ben 35, quattro volte in più. Sono 13 i calciatori del Napoli fermi per infortunio muscolare, rappresentando il dato peggiore di tutta la Serie A. Seguono il Cagliari con 12 e la Lazio con 10. L’Atalanta ha 7 calciatori out, con 4 gare in meno saltate da calciatori per problemi muscolari (21 a 25), il  Bologna ha 4 calciatori out e due gare in meno saltate per problemi muscolari dai suoi calciatori (11-13), la Fiorentina ha solo 2 infortunati. L’Inter ha 4 infortunati e, rispetto alla scorsa stagione, il numero di gare saltate dai calciatori per problemi muscolari è salito da 14 a 17. La Juventus ha 8 giocatori fermi ai box, passando da 20 gare saltate di un anno fa alle 24 attuali.

