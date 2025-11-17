Infermeria azzurra: ottimismo per Spina, per Billy meno

Infermeria sempre piena quella azzurra e che difficilmente si svuota. Lukaku lavora, Anguissa ha appena cominciato l’iter riabilitativo, Spinazzola e Gilmour si monitorano. Sul terzino ed il centrocampista La Gazzetta dello Sport scrive di un cauto ottimismo in vista della gara di sabato contro l’Atalanta per Spinazzola, mentre non può dirsi lo stesso per lo scozzese, il quale non sarà presente né contro l’Atalanta né in Champions League con il Qarabag. L’obiettivo del regista è quello di essere di nuovo a disposizione per la gara del 30 novembre a Roma.

