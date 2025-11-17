NewsCalcioRassegna Stampa

Il vice Stellini, a Castel Volturno, ha continuato la preparazione, meno undici nazionali e gli infortunati

By Emilia Verde
0

Anche senza mister Conte, ci ha pensato il suo vice Stellini, a continuare la preparazione e gli allenamenti a Castel Volturno. Il Corriere dello Sport scrive: “La squadra, nel frattempo, ha proseguito la preparazione diretta dal vice Stellini, priva di undici nazionali e degli infortunati Gilmour, Spinazzola, Meret, De Bruyne e Lukaku. Un trio a cui s’è aggiunto anche Anguissa, 30 anni compiuti ieri, durante l’assenza di Conte: Frank tornerà tra due mesi e mezzo, una voragine nuova rispetto a Bologna”.

