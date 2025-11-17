Napoli's head coach Antonio Conte, centre, greets his players at the end of the Serie A soccer match between AC Milan and Napoli at the San Siro stadium, in Milan, Italy, Tuesday, Oct. 29, 2024. (AP Photo/Luca Bruno)
NewsCalcioRassegna Stampa

Il Napoli dovrà ritrovare entusiasmo, ma insieme a Conte

By Emilia Verde
0

Il Napoli dopo la sconfitta di Bologna, e la sosta per le nazionali, dovrà ritrovare entusiasmo e dovrà farlo insieme a Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Eccolo, il fronte di lavoro cruciale. Ampio e ancor più delicato del calendario: la squadra deve ritrovare la leggerezza e la voglia di divertirsi che sembrano smarrite – partite alla mano – ma l’operazione non può prescindere da Conte. Tocca all’allenatore restituire lo spirito, toccando i tasti giusti e ritrovando l’armonia perduta insieme con i sorrisi: non una valutazione, piuttosto la sintesi del discorso di Bologna”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

A metà settimana confronto fra Conte e gli azzurri, tutti

News

Lukaku continua il lavoro per rientrare prima possibile in gruppo

News

Il vice Stellini, a Castel Volturno, ha continuato la preparazione, meno undici…

News

Mercoledì 21 novembre a Radio Ibr Scampia e su Spotify “Dentro la mente…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.