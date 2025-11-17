Il Napoli dovrà ritrovare entusiasmo, ma insieme a Conte

Il Napoli dopo la sconfitta di Bologna, e la sosta per le nazionali, dovrà ritrovare entusiasmo e dovrà farlo insieme a Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Eccolo, il fronte di lavoro cruciale. Ampio e ancor più delicato del calendario: la squadra deve ritrovare la leggerezza e la voglia di divertirsi che sembrano smarrite – partite alla mano – ma l’operazione non può prescindere da Conte. Tocca all’allenatore restituire lo spirito, toccando i tasti giusti e ritrovando l’armonia perduta insieme con i sorrisi: non una valutazione, piuttosto la sintesi del discorso di Bologna”.

