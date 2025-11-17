Il Napoli atteso da un tour de force fino a Natale, in mezzo quattro competizioni

Il Napoli, passata la sosta per le nazionali, è atteso da un tour de force e da tante partite fino a Natale, su più fronti. Il Corriere dello Sport scrive: “Ci sarà da lavorare moltissimo, insomma. E su tanti fronti: fino a Natale, il Napoli è atteso da un ciclo tremendo perché lungo, articolato e decisivo per le sorti di tre competizioni su quattro: Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Otto partite, magari nove se arriverà anche la finale a Riyad: si parte forte con il doppio impegno al Maradona con l’Atalanta in campionato (sabato) e il Qarabag in Europa, e a seguire la Roma all’Olimpico (30 novembre), il Cagliari in casa negli ottavi di Coppa Italia (3 dicembre), la Juve di Spalletti a Fuorigrotta (7 dicembre), il Benfica di Mou a Lisbona (10 dicembre), l’Udinese al Friuli (14 dicembre), il Milan in semifinale di Supercoppa (18 dicembre, partenza per l’Arabia il 16). In ballo il destino di tre coppe e una fetta grande così di autostima e certezze in campionato, con due scontri diretti e punti pesantissimi. Come l’aria e l’anima del Napoli di questi periodi”.

Factory della Comunicazione