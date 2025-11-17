NewsCalcioNapoli

Ex Napoli: Notte d’oro per Cavani alla Bombonera

By Lorenzo Capobianco
Autore di un gol nella sfida vinta dal suo Boca 2-0 contro il Tigres, l’ex attaccante di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United ha spiegato come, con il passare degli anni, il rapporto con il calcio cambi e si carichi di nuove sfumature emotive: “Quando sei giovane non ti fermi a pensarci troppo. Ma quando arrivi a una certa età, ti soffermi un po’ di più”. Riflettendo sul momento in cui arriverà l’addio, il bomber uruguaiano ha parlato con sincerità: “Un giorno succederà, il ritiro arriverà. E credo che uno si meriti di godersi questi momenti. Ti viene voglia di saltare, cantare, incitare…”

Fonte: Tuttomercatoweb

