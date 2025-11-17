A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Come si risolverà questa vicenda Conte contro gruppo squadra?

“Si sta già risolvendo piano piano grazie agli infortuni (ride, ndr.). Il gruppo squadra del Napoli è fatto di uomini veri, di grande esperienza, e proprio questa maturità li aiuterà a ricompattarsi. Alcuni hanno avuto esperienze importanti ed oggi fanno da riferimento anche qui. È chiaro che i metodi di Conte, così intensi, possono provocare problemi fisici, ma nulla è irreparabile, anzi, proprio dalle difficoltà e dai tanti infortuni credo che nascerà una reazione.

Le difficoltà sono una costante del calcio e quando hai un allenatore capace di motivare, spesso il gruppo risponde.

Mi aspetto responsabilità da parte di tutti, non ci sarà più spazio per chi gioca poco e si lamenta sempre, perché la stagione è ancora lunga e niente è compromesso. Dalla difficoltà, secondo me, verrà fuori un Napoli combattivo, quello che non abbiamo visto nelle ultime prestazioni.

C’è stata una presa di posizione netta di De Laurentiis, che vuole continuare con Conte. Cosa ne pensa?

In conferenza stampa dopo Bologna Conte ha commesso quello che, secondo me, è stato il suo errore più grande da quando è a Napoli. Fa parte del suo carattere, vive il calcio in maniera totalizzante, al punto da doversi allontanare un attimo per ritrovare la calma. Ora è tornato e dobbiamo vedere riflesso in campo tutto ciò di cui parlava. Contro il Bologna la prestazione è stata poco dignitosa, e questo fa capire che i problemi ci sono ma si possono risolvere”.