Dybala, il recupero procede veloce: punta il Napoli

Alla ripresa il Napoli è atteso dal match contro l’Atalanta e poi dalla trasferta all’Olimpico che lo opporrà alla Roma. In casa giallorossa c’è un Dybala che proverà ad esserci. Scrive Il CdS: “Il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza. […] Dybala ha ripreso a muoversi in campo, svolgendo esercizi personalizzati, e gli ultimi controlli hanno regalato allo staff medico un cauto ottimismo. I tempi, inizialmente fissati tra la sfida al Cagliari del 7 dicembre e la gara con il Celtic dell’11, possono accorciarsi di una decina di giorni. Paulo vuole esserci con il Napoli anche solo per sedersi in panchina e farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Lo ha confidato ai compagni negli ultimi giorni, lo ha ribadito a Gasperini, che conosce bene quanto sia determinante averlo a disposizione anche per mezz’ora. Resta un dato curioso: in tre stagioni alla Roma, Dybala ha giocato all’Olimpico contro il Napoli soltanto dieci minuti, quelli dell’1-1 di febbraio”.

