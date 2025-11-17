CalcioNapoliNews

Dybala, il recupero procede veloce: punta il Napoli

By Gabriella Calabrese
0

Alla ripresa il Napoli è atteso dal match contro l’Atalanta e poi dalla trasferta all’Olimpico che lo opporrà alla Roma. In casa giallorossa c’è un Dybala che proverà ad esserci. Scrive Il CdS: Il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza. […] Dybala ha ripreso a muoversi in campo, svolgendo esercizi personalizzati, e gli ultimi controlli hanno regalato allo staff medico un cauto ottimismo. I tempi, inizialmente fissati tra la sfida al Cagliari del 7 dicembre e la gara con il Celtic dell’11, possono accorciarsi di una decina di giorni. Paulo vuole esserci con il Napoli anche solo per sedersi in panchina e farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Lo ha confidato ai compagni negli ultimi giorni, lo ha ribadito a Gasperini, che conosce bene quanto sia determinante averlo a disposizione anche per mezz’ora. Resta un dato curioso: in tre stagioni alla Roma, Dybala ha giocato all’Olimpico contro il Napoli soltanto dieci minuti, quelli dell’1-1 di febbraio”. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Bucchioni: “Conte spera di non rivedere i morti delle ultime gare”

Calcio

Infermeria azzurra: ottimismo per Spina, per Billy meno

Calcio

SSCN, compleanno azzurro: auguri a Sam Beukema

Calcio

Una sosta che lascia il segno: è boom di infortuni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.