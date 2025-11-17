NAPLES, ITALY - AUGUST 10: Antonio Conte SSC Napoli coach before the Coppa Italia match between SSC Napoli and Modena FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 10, 2024 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
NewsCalcioRassegna Stampa

Dopo una settimana di sosta, Conte torna oggi a Castel Volturno

By Emilia Verde
0

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, tornerà oggi a Castel Volturno per riprendere la preparazione dei suoi ragazzi in vista di un tour de force incredibile fino a Natale. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio Conte tornerà oggi in campo insieme con la squadra, dopo il permesso supplementare di tre giorni incastrato tra i due giorni di riposo concessi al gruppo dopo Bologna e il weekend. Il tecnico, complessivamente, s’è allontanato da città, centro sportivo e squadra per una settimana: dopo la giornataccia al Dall’Ara, inaugurata dalla quinta sconfitta stagionale e coronata da un’analisi durissima della situazione, ha deciso di staccare e lunedì ha concordato modalità e termini del piano con il club. Inutile girarci intorno: con tutte le crepe e le criticità interne evidenziate pubblicamente, l’assenza dell’allenatore non è passata inosservata”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

All’ “ACADEMY ALESSANDRO SACCO” l’ XI/ma edizione del…

News

UFFICIALE – Da oggi le promozioni di Napoli/Qarabag

News

Lady Hoylund sugli spalti a Cercola per il Napoli Women vincente sull’Inter

News

Sospiro di sollievo Napoli e Danimarca, Hoylund in campo contro Mct

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.