Dopo una settimana di sosta, Conte torna oggi a Castel Volturno

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, tornerà oggi a Castel Volturno per riprendere la preparazione dei suoi ragazzi in vista di un tour de force incredibile fino a Natale. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio Conte tornerà oggi in campo insieme con la squadra, dopo il permesso supplementare di tre giorni incastrato tra i due giorni di riposo concessi al gruppo dopo Bologna e il weekend. Il tecnico, complessivamente, s’è allontanato da città, centro sportivo e squadra per una settimana: dopo la giornataccia al Dall’Ara, inaugurata dalla quinta sconfitta stagionale e coronata da un’analisi durissima della situazione, ha deciso di staccare e lunedì ha concordato modalità e termini del piano con il club. Inutile girarci intorno: con tutte le crepe e le criticità interne evidenziate pubblicamente, l’assenza dell’allenatore non è passata inosservata”.

