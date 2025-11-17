NewsCalcioNapoli

Conte rientra a Castel Volturno e tiene subito a rapporto la squadra. Nei prossimi giorni interviene ADL?

By Riccardo Cerino
Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, ripresa dal portale TuttoNapoli, Antonio Conte è tornato a Napoli dopo la settimana di permesso e ha iniziato a dirigere l’allenamento di oggi a Castel Volturno. Conte è giunto al centro tecnico dopo una settimana che ha trascorso nella sua casa di Torino, concessa dal club azzurro, con la squadra che si è allenata con lo staff.

Al rientro, secondo quanto si apprende, il tecnico avrebbe avviato un dialogo con la squadra azzurra, che non vince da tre partite, che proseguirà nei prossimi giorni quando rientreranno gli assenti per gli impegni delle Nazionali. E non è escluso che in quell’occasione possa esserci anche un intervento a Castel Volturno del presidente del club Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha blindato la permanenza del tecnico.

