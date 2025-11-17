“Calcio italiano vive ancora di rendita. Guardate il tennis e la pallavolo: sanno fare sistema!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Salite sulla giostra, Alberto Polverosi (Corriere dello Sport) si è soffermato sul duro ko (1-4) dell’Italia, sconfitta amaramente dalla Norvegia.

Factory della Comunicazione

“Quando si parla di calcio italiano, inglese o belga si deve far riferimento alla Nazionale, poi il campionato italiano, inglese o belga è altra cosa perché ne fanno parte tanti stranieri, da noi c’è stata un’invasione. In Inghilterra ed in Germania riescono a fare sistema, da noi invece ognuno fa per conto suo. Il movimento del calcio italiano è 20 anni indietro rispetto alle altre federazioni. Nel tennis, ad esempio, oltre a Sinner, c’è tutto un movimento dietro, anche il nuoto è passato avanti, stesso dicasi della pallavolo. Questi sport hanno fatto passi avanti, noi siamo rimasti lì. Il calcio italiano campa sui 4 titoli mondiali vinti, ma l’ultimo è del 2006, sono 20 anni che ci culliamo e ora facciamo pena. Ci vuole una riforma, ma ci voleva già ieri“.