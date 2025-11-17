Aspettando Big Rom…Lukaku lavora senza sosta

Per tutti gli altri due giorni di stop con la ripresa fissata per oggi. Per Romelu Lukaku lavoro no stop per tornare quanto prima. Scrive il CdS: “L’obiettivo è quello di rientrare entro fine mese in gruppo per poi ritrovare una convocazione ben prima della sfida contro il Milan per la semifinale di Supercoppa datata 18 dicembre. Era quella la partita orizzonte del suo recupero ma adesso, dopo le positive indicazioni degli ultimi giorni, il rientro potrebbe arrivare anche prima. D’altronde il calendario è ricco d’impegni e dunque ci saranno diverse occasioni per tornare a disposizione di Conte. Un ritorno atteso e importante, il suo, trattandosi di un vero e proprio leader oltre che un riferimento, in campo e nello spogliatoio. Lukaku è fermo dal 14 agosto, data dell’infortunio in amichevole contro l’Olympiacos. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, questo l’esito degli esami. Operazione? No, terapia conservativa con i primi mesi in Belgio e, da qualche settimana, il lavoro in Italia, a Castel Volturno. A pochi passi dai compagni che non vedono l’ora di poterlo riaccogliere in gruppo.”

