Amichevole mondiale – Solo (0-0) Tra Messico ed Uruguay, l’azzurro Olivera tra i migliori in campo

By Giuseppe Sacco
Mathias Olivera di scena con la Nazionale uruguagia. Il difensore del Napoli impegnato nella amichevole Messico-Uruguay terminata 0-0. Olivera ha giocato tutto l’incontro, nel ruolo di difensore centrale al fianco di Gimenez, risultando tra i migliori in campo. L’Uruguay è una delle sei squadre sudamericane qualificatesi direttamente per i Mondiali 2026.

 

Si legge ancora sul mionapoli.it la Celeste ha chiuso al quarto posto il girone di qualificazione con 7 vittorie, 7 pareggi e quattro sconfitte.

