All’ “ACADEMY ALESSANDRO SACCO” l’ XI/ma edizione del premio Russolillo. Tutto l’evento
PREMIO PER LE POLITICHE SOCIALI
La giuria presieduta dal Codirettore nazionale Tg RAI3 Antonello Perillo ha deciso di assegnare il premio 2026 all'”Academy Alessandro Sacco”
nell’ambito della 13ma edizione del Premio San Giustino M. Russolillo della S.S. Trinità
Serata magica presentata dalla giornalista Lorenza Licenziati, Dott. Antonio Longobardo in veste di presentatore. Poi c’era Mario Maglione grande e storico musicista anch’esso sul palco. La presenza di Lino D’Angiò tra l’altro tra i premiati e numerosi cantanti hanno allietato il pomeriggio. Il presidente Vincenzo Russo e signora “padroni di casa”. L’elenco dei premiati:
1. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
ACADEMY ALESSANDRO SACCO
2. PREMIO ALLA MEMORIA
FRANCESCO PIO MAIMONE
VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’
3. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO A MARIA
COSTANTINO
4. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
RADIO IBR SCAMPIA
5. Premio per il sostegno e la crescita dei giovani.
S.E. Reverendissima
Mons. Carlo Villani – Vescovo
6. PREMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO
GIUSTINO – ANNO 2025.
PADRE RALALAONIRINA RIJASON JEAN CHRYSOSTOME
7. PREMIO PER IL GIORNALISMO
LETIZIA CAFIERO
8. PREMIO PER IL GIORNALISMO
GIANNI POLVERINO
AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FACEBOOK
PIANURA E DINTORNI
Associazione Amici di Don Giustino – Onlus
Via Parroco Russolillo, 14 – 80126 Napoli
9. PREMIO PER LA CANZONE
FRANCO GRAZIANI
10. PREMIO PER LA CULTURA
ANNA MARIA GHEDINA
11. Premio per la Palestina
Associazione della Comunità Palestinese in Campania
Dott. Shafik Kurtam
12. PREMIO PER LA SOLIDARIETA’
ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA
CARMELA MANCO
13. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO
PIETRO AFFINITO
14. PREMIO PER LA LEGALITA’ (Assente pe motivi istituzionali)
S.E. Il Prefetto Michele di Bari
15. PREMIO PROSSIMITA’
ALLA PARROCCHIA DI MARIA SS. DEL BUON RIMEDIO
NELLA PERSONA DEL SUO PARROCO DON ALESSANDRO GARGIULO
16. PREMIO PER IL TEATRO
LINO D’ANGIO’ Premio alla carriera
Foto e filmati dela serata