All’ “ACADEMY ALESSANDRO SACCO” l’ XI/ma edizione del premio Russolillo. Tutto l’evento

By Giuseppe Sacco
0

 

 

PREMIO   PER   LE   POLITICHE   SOCIALI

 

La giuria presieduta dal Codirettore nazionale Tg RAI3 Antonello Perillo ha deciso di assegnare  il premio 2026 all'”Academy Alessandro Sacco”

nell’ambito della 13ma edizione del Premio San Giustino M. Russolillo della S.S. Trinità

 

Serata magica presentata dalla giornalista Lorenza Licenziati, Dott. Antonio Longobardo in veste di presentatore. Poi c’era Mario Maglione grande e storico musicista anch’esso sul palco. La presenza di Lino D’Angiò tra l’altro tra i premiati e numerosi cantanti hanno allietato il pomeriggio. Il presidente Vincenzo Russo e signora “padroni di casa”. L’elenco dei premiati:

 

________________________________________________________________________________

1. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
ACADEMY ALESSANDRO SACCO

2. PREMIO ALLA MEMORIA
FRANCESCO PIO MAIMONE

VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’
3. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO A MARIA
COSTANTINO

4. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
RADIO IBR SCAMPIA

5. Premio per il sostegno e la crescita dei giovani.
S.E. Reverendissima
Mons. Carlo Villani – Vescovo

 

6. PREMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO

GIUSTINO – ANNO 2025.

 

PADRE RALALAONIRINA  RIJASON JEAN  CHRYSOSTOME
7. PREMIO PER IL GIORNALISMO

LETIZIA CAFIERO
8. PREMIO PER IL GIORNALISMO

GIANNI POLVERINO
AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FACEBOOK
PIANURA E DINTORNI

 

Associazione Amici di Don Giustino – Onlus
Via Parroco Russolillo, 14 – 80126 Napoli
________________________________________________________________________________

 

9. PREMIO PER LA CANZONE
FRANCO GRAZIANI

10. PREMIO PER LA CULTURA
ANNA MARIA GHEDINA

11. Premio per la Palestina
Associazione della Comunità Palestinese in Campania
Dott. Shafik Kurtam

12. PREMIO PER LA SOLIDARIETA’
ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA
CARMELA MANCO

13. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO
PIETRO AFFINITO

14. PREMIO PER LA LEGALITA’ (Assente pe motivi istituzionali)
S.E. Il Prefetto Michele di Bari

 

15. PREMIO PROSSIMITA’
ALLA PARROCCHIA DI MARIA SS. DEL BUON RIMEDIO

NELLA PERSONA DEL SUO PARROCO DON ALESSANDRO GARGIULO
16. PREMIO PER IL TEATRO

LINO D’ANGIO’ Premio alla carriera

 

Foto e filmati dela serata

