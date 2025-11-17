All’ “ACADEMY ALESSANDRO SACCO” l’ XI/ma edizione del premio Russolillo. Tutto l’evento

Factory della Comunicazione

PREMIO PER LE POLITICHE SOCIALI

La giuria presieduta dal Codirettore nazionale Tg RAI3 Antonello Perillo ha deciso di assegnare il premio 2026 all'”Academy Alessandro Sacco”

nell’ambito della 13ma edizione del Premio San Giustino M. Russolillo della S.S. Trinità

Serata magica presentata dalla giornalista Lorenza Licenziati, Dott. Antonio Longobardo in veste di presentatore. Poi c’era Mario Maglione grande e storico musicista anch’esso sul palco. La presenza di Lino D’Angiò tra l’altro tra i premiati e numerosi cantanti hanno allietato il pomeriggio. Il presidente Vincenzo Russo e signora “padroni di casa”. L’elenco dei premiati:

1. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI

ACADEMY ALESSANDRO SACCO

2. PREMIO ALLA MEMORIA

FRANCESCO PIO MAIMONE

VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’

3. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO A MARIA

COSTANTINO

4. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI

RADIO IBR SCAMPIA

5. Premio per il sostegno e la crescita dei giovani.

S.E. Reverendissima

Mons. Carlo Villani – Vescovo

6. PREMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO

GIUSTINO – ANNO 2025.

PADRE RALALAONIRINA RIJASON JEAN CHRYSOSTOME

7. PREMIO PER IL GIORNALISMO

LETIZIA CAFIERO

8. PREMIO PER IL GIORNALISMO

GIANNI POLVERINO

AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FACEBOOK

PIANURA E DINTORNI

9. PREMIO PER LA CANZONE

FRANCO GRAZIANI

10. PREMIO PER LA CULTURA

ANNA MARIA GHEDINA

11. Premio per la Palestina

Associazione della Comunità Palestinese in Campania

Dott. Shafik Kurtam

12. PREMIO PER LA SOLIDARIETA’

ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA

CARMELA MANCO

13. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO

PIETRO AFFINITO

14. PREMIO PER LA LEGALITA’ (Assente pe motivi istituzionali)

S.E. Il Prefetto Michele di Bari

15. PREMIO PROSSIMITA’

ALLA PARROCCHIA DI MARIA SS. DEL BUON RIMEDIO

NELLA PERSONA DEL SUO PARROCO DON ALESSANDRO GARGIULO

16. PREMIO PER IL TEATRO

LINO D’ANGIO’ Premio alla carriera

Foto e filmati dela serata