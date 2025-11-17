NewsCalcioNapoli

Albertini difende Conte: “Piena fiducia, è un allenatore straordinario”

By Emanuela Menna
0

Demetrio Albertini, ex centrocampista e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato a margine della cerimonia di presentazione delle candidature al Gran Galà del Calcio AIC 2025 , soffermandosi anche sul ritorno a Castel Volturno di Antonio Conte, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“No. Sicuramente è un allenatore vulcanico, ma ormai ha tanti anni d’esperienza, anche a livello internazionale, e non riesco a capire cosa sia successo o cosa stia succedendo. Però piena fiducia ad Antonio, è tra gli allenatori straordinari del calcio mondiale”

Potrebbe piacerti anche
News

Mondillo: “Napoli? Conte deve chiudersi nello spogliatoio e guardare in faccia…

News

Tomaselli: “Azzurri, girone da incubo: difesa da rifare e qualificazione appesa ai…

Interviste

“Napoli, Conte confida nel suo lavoro e ritiene infortuni incidenti di…

News

Smaltita la sosta, per il Napoli avrà inizio un ciclo di ferro: tutte le gare in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.