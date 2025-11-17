Albertini difende Conte: “Piena fiducia, è un allenatore straordinario”

Demetrio Albertini, ex centrocampista e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato a margine della cerimonia di presentazione delle candidature al Gran Galà del Calcio AIC 2025 , soffermandosi anche sul ritorno a Castel Volturno di Antonio Conte, ecco le sue parole:

“No. Sicuramente è un allenatore vulcanico, ma ormai ha tanti anni d’esperienza, anche a livello internazionale, e non riesco a capire cosa sia successo o cosa stia succedendo. Però piena fiducia ad Antonio, è tra gli allenatori straordinari del calcio mondiale”