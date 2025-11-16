Adnkronos News

Verissimo, domenica 16 novembre: ospiti e interviste di oggi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 16 novembre, con il secondo appuntamento del weekend, in onda alle 16.00 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste inedite. 

Factory della Comunicazione

A Verissimo lo stato d’animo di Enrica Bonaccorti, che parlerà per la prima volta in televisione del problema di salute che l’ha colpita nei mesi scorsi. 

Evelina Sgarbi tornerà in studio per commentare le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in tv da suo padre Vittorio. 

E ancora, con i suoi trent’anni di carriera, Gabriele Corsi e il racconto di vita di Tina Cipollari. 

Inoltre, sarà ospite Viviana Pifferi, con il figlio Cristian. La sorella di Viviana, Alessia Pifferi, è stata condannata in Appello a 24 anni di reclusione per aver causato la morte per stenti della piccola Diana, la figlia di appena 18 mesi, lasciata sola in casa per sei giorni. 

Infine, a Verissimo anche il dramma di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna (in provincia di Pesaro e Urbino), scomparso nel nulla nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, Kiev annuncia nuovo scambio prigionieri con Mosca

Adnkronos News

Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria oggi

Adnkronos News

MotoGp, oggi si corre a Valencia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Adnkronos News

Elezioni presidenziali in Cile, urne aperte oggi: candidati e pronostici

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.