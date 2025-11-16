NewsCalcioIn Evidenza

Ventura: “Conte? Saprà raddrizzare la situazione”

By Giovanni Esposito
0

Factory della Comunicazione

Giampiero Ventura, nel corso di un’intervista concessa al Quotidiano di Puglia, ha analizzato la questione in casa Napoli. Di seguito le sue parole.
 “La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione”. 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Gattuso a Rai Sport: “Chiediamo scusa ai tifosi”

News

Qual.Mondiali: Italia-Norvegia 1-4: Haaland e compagni ribaltano il punteggio

News

Accomando: “Milinkovic-Savic? Avrei tenuto Caprile”

News

ATP Finals: Sinner bissa il 2024: Alcaraz battuto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.