Ventura: "Conte? Saprà raddrizzare la situazione" By Giovanni Esposito il Nov 16, 2025 - 23:22:01

Giampiero Ventura, nel corso di un'intervista concessa al Quotidiano di Puglia, ha analizzato la questione in casa Napoli. Di seguito le sue parole. "La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione".