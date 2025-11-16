Un po’ di Napoli, un po’ di Olanda, un po’ di Beukema

Non sarà protagonista assoluto come avrebbe (forse) sperato, ma lui ha scelto di venire a Napoli e probabilmente anche di conoscerla un po’, oltre il tifo e lo stadio. Sam Beukema vuole “integrarsi”, oltre che nello spogliatoio ed in campo, anche in città. Scrive il Cds: “Un messaggio social, accompagnato da una canzone di Gigi D’Alessio. Proprio “Buongiorno”, che non è il compagno di reparto, ma un invito ai napoletani – contenuto nel testo – a volersi bene e restare uniti. E poi un carosello di scatti sparsi degli ultimi giorni. Sam Beukema l’ha pubblicata con una didascalia semplice: «Un po’ di Napoli» – cuore azzurro incluso – «e un po’ di Olanda», con la bandiera del suo Paese. L’ex Bologna ha approfittato dei due giorni liberi per condensare i suoi primi mesi in città: vita di spogliatoio, il Maradona fotografato dall’alto durante l’atterraggio, il murale dedicato a D10S nei Quartieri Spagnoli, una tappa tra i presepi di San Gregorio Armeno e una passeggiata sul lungomare Caracciolo. Emozioni del suo inserimento, tra scoperta e appartenenza crescente.”

