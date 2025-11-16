CalcioNapoliNews

Tutti con la spina staccata, Lukaku no: lui si allena

By Gabriella Calabrese
0

L’infermeria è piena, ma lui vuole lasciarla al più presto. Romelu Lukaku sta lavorando duramente per poter tornare a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbe esserci un leggero anticipo sui tempi previsti: “Tutti a riposo tranne uno: Big Rom Lukaku che lavora anche nel weekend in cui gli altri possono staccare la spina. È al centro sportivo di Castel Volturno ad allenarsi da solo con la missione di tornare nel miglior modo possibile e al più presto. L’obiettivo è convocarlo per Roma-Napoli del prossimo 30 novembre, riportarlo in panchina con i compagni in una notte da ex. Conte ne ha bisogno in campo e nello spogliatoio, in una squadra che ha bisogno di rispolverare gli equilibri Big Rom può aiutare l’allenatore nella connessione tra il suo credo e la squadra. Al rientro in campo andrà gestito per evitare il rischio di una recidiva dell’infortunio, Lukaku ha scelto la terapia conservativa accelerando i tempi”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Neres +Hojlund: la svolta tattica a partire dalla gara con la Dea

Calcio

Un po’ di Napoli, un po’ di Olanda, un po’ di Beukema

Calcio

Rientro dei nazionali: sarà il momento del confronto post Bologna

Calcio

Palladino al Maradona per dare inizio al vero post Gasperini

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.