Tutti con la spina staccata, Lukaku no: lui si allena

L’infermeria è piena, ma lui vuole lasciarla al più presto. Romelu Lukaku sta lavorando duramente per poter tornare a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbe esserci un leggero anticipo sui tempi previsti: “Tutti a riposo tranne uno: Big Rom Lukaku che lavora anche nel weekend in cui gli altri possono staccare la spina. È al centro sportivo di Castel Volturno ad allenarsi da solo con la missione di tornare nel miglior modo possibile e al più presto. L’obiettivo è convocarlo per Roma-Napoli del prossimo 30 novembre, riportarlo in panchina con i compagni in una notte da ex. Conte ne ha bisogno in campo e nello spogliatoio, in una squadra che ha bisogno di rispolverare gli equilibri Big Rom può aiutare l’allenatore nella connessione tra il suo credo e la squadra. Al rientro in campo andrà gestito per evitare il rischio di una recidiva dell’infortunio, Lukaku ha scelto la terapia conservativa accelerando i tempi”.

Factory della Comunicazione