Adnkronos News

“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “E’ più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.  

Factory della Comunicazione

Il post rappresenta un”inversione a U’ rispetto al messaggio che Vespa ha pubblicato qualche settimana fa, dopo la rinuncia di Sinner a giocare le Final Eight della Coppa Davis. “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, aveva scritto il giornalista commettendo una gaffe con lapsus: “Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, riferendosi con tutta probabilità ad Alcaraz. Oggi, la ‘redenzione’. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

Adnkronos News

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp…

Adnkronos News

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Adnkronos News

Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di Chiana, vittima un ragazzo di 22 anni di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.