Spinazzola in dubbio, Gilmour indietro: le scelte obbligate di Conte

La formazione sembra quasi scritta, ma a Castel Volturno si attende un aggiornamento importante: quello sulle condizioni di Leonardo Spinazzola. L’esterno era stato uno dei più brillanti di questo avvio di stagione e la sua assenza ha penalizzato la spinta sulle fasce. Ora il problema al pube sembra in fase di miglioramento, ma non è certa la sua presenza contro l’Atalanta.

Diversa la situazione di Gilmour, il cui dolore non è ancora rientrato del tutto: difficile pensare di rischiarlo già sabato. L’Atalanta evoca ricordi amari al nuovo Napoli: la scorsa stagione da loro arrivò la prima sconfitta casalinga dell’era Conte, un 0-3 che mise in luce molte fragilità. Questa volta però un altro passo falso non è ammesso: gli azzurri devono dare un segnale forte per rimanere agganciati alla zona alta della classifica.

Factory della Comunicazione