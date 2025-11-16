Adnkronos News

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp Finals

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Problema fisico per Carlos Alcaraz durante la finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Al termine del primo set perso nella super sfida contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo. Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin qui tiratissimo.  

Factory della Comunicazione

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Adnkronos News

Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di Chiana, vittima un ragazzo di 22 anni di…

Adnkronos News

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Pensavo di morire subito, ora torno a…

Adnkronos News

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.