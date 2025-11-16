NewsCalcioNapoli

Schira duro su Noa Lang: “Finora insufficiente, deve dare molto di più”

Questo il pensiero di Nico Schira su Noa Lang

By Sara Di Fenza
0

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul suo canale YouTube di Noa Lang e della sua esperienza fino ad ora in azzurro, sottolineando come non stia dando il contributo che ci si aspettava.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:
“In casa Napoli c’è un po’ il caso Noa Lang, che ogni 10-15 giorni dall’Olanda fa uscire voci e polemiche che evidenziano il suo malcontento. Pensava di arrivare a Napoli ed essere titolare e grande protagonista, invece al momento scalda la panchina. Ha giocato poco, ma va detto anche che il Noa Lang che avevamo visto in Champions l’anno scorso contro la Juve o in altre partite internazionali non l’abbiamo mai visto.

Anche lui deve darsi una mossa se vuole diventare protagonista ed essere titolare a Napoli. Finora non ha mai inciso, è stato spesso insufficiente e deludente. Gol non se ne sono visti, assist o giocate di classe neanche. Era già stato deludente in precampionato contro squadre di Serie C. Deve farsi una mossa anche perché per lui il Napoli ha speso 28 milioni e al momento è un giocatore che sta mancando”.

Potrebbe piacerti anche
News

Gianluca Pagliuca a Dribbling: “Conte? Penso che completi quest’anno al…

Senza categoria

Elmas chiamato agli straordinari, attacco da ritrovare

News

Spinazzola in dubbio, Gilmour indietro: le scelte obbligate di Conte

News

Lobotka faro del centrocampo: il leader che non può mancare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.