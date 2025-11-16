Rientro dei nazionali: sarà il momento del confronto post Bologna

Rasmus Hojlund influenzato. La febbre lo ha tenuto fuori dalla sfida tra Danimarca e Bielorussia. Il centravanti del Napoli dovrebbe essere a disposizione per il “derby” di martedì sera a Edimburgo contro la Scozia di McTominay e Gilmour. Intanto domani gli azzurri ricominciano la preparazione con Antonio Conte a Castel Volturno. Si aspetta il rientro dei nazionali. Scrive il CdS: “Arriverà anche il momento del confronto post-Bologna, con l’obiettivo di rimettersi in marcia dopo la sconfitta del Dall’Ara. I primi a rientrare, da domani, saranno gli azzurri di Gattuso: Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, impegnati stasera nell’ultima partita contro la Norvegia a San Siro. Subito dopo toccherà a Lobotka, atteso domani a Lipsia per la sfida decisiva in ottica qualificazione tra Germania e Slovacchia. Domani ad Amsterdam toccherà anche a Lang (Olanda-Lituania), rimasto in panchina venerdì contro la Polonia. Martedì, al di là del confronto McTominay-Hojlund, sarà anche il turno di Elmas (match decisivo contro il Galles). L’ultimo a tornare a Napoli sarà Olivera, impegnato nell’amichevole USA-Uruguay nella notte tra martedì e mercoledì a Tampa, in Florida.”

