NewsCalcioNapoli

Porzio sprona il Napoli: “Unità e dialogo per uscire dal momento difficile”

By Emanuela Menna
0

Franco Porzio, ex pallanuotista, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Tutto questo capita e può capitare, non è facile stare sempre in alto. La cosa importante è essere uniti e non perdere la pazienza, questo momento passerà e poi bisognerà ritrovarsi, la piazza deve essere tranquilla. Arrivò l’allenatore della Nazionale si chiamava Rudic e andammo a fare i mondiali in Australia e arrivammo settimi. Ci riunimmo col dirigente della Nazionale e commentammo i metodi d’allenamento dell’allenatore chiedendo un punto d’incontro che trovammo e poi abbiamo vinto tutto. Conte deve trovare un punto d’incontro per migliorare le cose. Si gioca ogni tre giorni e c’è una grande intensità, è molto più facile farsi male”

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli a ranghi ridotti: Stellini sperimenta e scopre nuove risorse

News

Il valore della difesa: perché il Napoli resta tra le squadre più solide d’Europa

News

Palladino alla guida della nuova Atalanta: sette giorni per ripartire

Calcio

Italia/Norvegia: le probabili formazioni in scena a San Siro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.