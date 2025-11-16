CalcioNapoliNews

Palladino al Maradona per dare inizio al vero post Gasperini

By Gabriella Calabrese
Raffaele Palladino sta iniziando a pensare alla “sua” Atalanta e lo farà preparando proprio la gara contro il Napoli di Antonio Conte. Scrive il CdS: Tra qualche giorno, al Maradona, il nuovo tecnico avrà il compito di risollevare un gruppo scarico, reduce dall’esonero di Ivan Juric e incapace di trovare la giusta continuità in un inizio di stagione altalenante, tra pochi alti e parecchi bassi. Ieri è andato in scena l’ultimo allenamento della settimana, col gruppo a ranghi ridotti per via degli impegni in nazionale (ancora assenti 14 giocatori). Palladino ha concesso 48 ore di riposo – la ripresa è prevista per martedì mattina -, nei giorni successivi il nuovo allenatore conoscerà l’intera squadra. Sin dai primi istanti a Bergamo, l’ex Fiorentina ha avuto un approccio immediato, diretto, per poter iniziare a tracciare subito la linea in vista della ripresa del campionato. Segnali positivi non soltanto per poter migliorare una classifica finora al di sott o delle aspettative, ma anche per ritrovare la fiducia smarrita nelle scorse settimane. E la missione principale sarà quella di riscoprire l’atteggiamento da vera Atalanta, per voltare pagina e cominciare a progettare il dopo Gasperini. A raccogliere la pesante eredità un allievo del maestro, con Napoli ancora lì, sullo sfondo.”

