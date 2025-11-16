Neres +Hojlund: la svolta tattica a partire dalla gara con la Dea

Il Napoli dei Fab Four, quello del 4-3-3, il 4-1-4-1…Tutti costretti a subire variazioni per un’infermeria sempre troppo piena. Alla ripresa potrebbe ancora cambiare qualcosa, almeno così sembra. Ne scrive il quotidiano La Repubblica. Una svolta tattica nel Napoli di Antonio Conte. Visto che l’ultimo 4-3-3 ha isolato troppo Rasmus Hojlund, rendendo la manovra lenta e macchinosa, si starebbe vagliando un qualcosa di diverso per offrire maggiore supporto al bomber danese, come Raspadori nella scorsa stagione al fianco di Lukaku. Si pensa dunque a un 4-4-1-1, con David Neres accentrato, nel ruolo di trequartista, agendo da raccordo proprio alle spalle di Hojlund. “Neres più Hojlund” sarebbe la formula più accreditata, tenendo conto che Neres ha fatto già bene in quella posizione al Maradona contro l’Inter, portando imprevedibilità e supporto. Il 4-3-3 con Elmas e Politano sugli esterni non ha convinto e dall’infortunio di De Bruyne non ha visto soluzioni offensive. Conte vorrebbe dunque provare il cambio già dalla gara con l’Atalanta.

