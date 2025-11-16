NewsCalcioNapoli

Napoli senza Anguissa contro l’Atalanta: ecco come Conte ridisegna la sua squadra

By Filippo Maria Aiello
0

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta con un problema a centrocampo: Anguissa è infortunato e non sarà disponibile per la prossima partita. Secondo quanto riportato, Antonio Conte ha già scelto il suo sostituto, ma non è semplice.

L’idea principale è Billy Gilmour, che potrebbe prendere il posto del camerunense in mediana. Tuttavia, lo scozzese non è al 100%: di recente ha avuto dei problemi fisici, per cui la sua presenza contro l’Atalanta non è ancora sicura.

In caso di forfait di Gilmour, Conte avrebbe altre soluzioni interne: una di queste è Eljif Elmas, che può adattarsi al ruolo di mezzala; un’altra alternativa è il giovane Antonio Vergara, che potrebbe essere coinvolto nelle rotazioni.

La scelta di Conte sarà quindi influenzata dalle condizioni fisiche di Gilmour, ma è chiaro che la società ha già un piano per colmare l’assenza di Anguissa in vista della sfida con l’Atalanta.

