Napoli, interesse forte per il talento dell’Udinese Atta

Il Napoli dovrà ricorrere al mercato di riparazione invernale per poter sopperire ad assenze importanti come quella di Anguissa ad esempio, e in questo senso un talento molto attenzionato è quello di Arthur Atta, mezz’ala dell’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive: “A proposito di Under come Mainoo, tra le sorprese più interessanti di questo inizio di campionato c’è sicuramente Arthur Atta, francese, classe 2003, mezzala di qualità dell’Udinese autore di un gran gol a San Siro contro l’Inter. Il Napoli è sempre attento ai giocatori di talento e Atta rientra nell’elenco, pur con caratteristiche tutte sue, un calcio quasi danzante, leve lunghe e una propensione al possesso più che agli inserimenti senza palla”.

