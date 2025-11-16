Napoli a ranghi ridotti: Stellini sperimenta e scopre nuove risorse

In attesa del ritorno dei nazionali, il Napoli si è preso qualche giorno di pausa dopo un primo blocco di allenamenti gestito da Cristian Stellini. Il vice di Conte ha sfruttato il gruppo ridotto organizzando doppie sedute e una partitella con la Primavera, chiusa con un convincente 6-0 e la doppietta di Neres.

Factory della Comunicazione

Le numerose assenze — tra infortuni come quello di Anguissa e convocazioni internazionali che hanno coinvolto quasi tutti i titolari — hanno obbligato lo staff a rivedere ruoli e gerarchie. Proprio questa situazione ha portato a provare soluzioni inattese, come l’impiego di Luca Marianucci da mediano: il difensore ha convinto, mostrando ordine e personalità in un ruolo non suo.

In vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa, questa pausa forzata sta diventando un’occasione per individuare alternative utili e ampliare le opzioni a disposizione di Conte quando la rosa tornerà al completo.